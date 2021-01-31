Песков назвал "давосскую" речь Путина попыткой докричаться до здравого смысла

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Владимир Путин, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пытался "докричаться до здравого смысла политиков", заявил в эфире телеканала "Россия 1" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что речь главы государства не была направлена на вступление в конфронтацию с другими странами.

Песков также выразил свое несогласие с мнением ряда политологов, которые назвали выступление Путина предостережением насчет давления на Россию. Представитель Кремля напомнил, что Мюнхенскую речь президента также когда-то восприняли в штыки.

"На самом деле, нет. И в этот раз тоже (нет) никакой конфронтации и никакого предостережения. Это просто именно попытка докричаться до здравого смысла политиков", – прокомментировал Песков.

Он добавил, что "давосское" выступление Путина – это глубокий анализ всего объема проблем, с которыми всем странам предстоит сталкиваться.

"До сих пор с таким анализом не выступал ни один мировой лидер", – сказал Песков.

На вопрос о реакции партнеров на данную речь Песков заявил, что "имеющий уши да услышит".

Во время выступления на форуме в Давосе Владимир Путин отметил риски нарастания противоречий в мировой политике и экономике, он сравнил нынешнюю мировую ситуацию с 30-ми годами прошлого века, а также заявил, что в мире увеличивается количество региональных конфликтов, международные институты утрачивают свою силу, а глобальная система безопасности деградирует.

