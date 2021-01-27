Путин заявил о стремлении РФ наладить диалог с Европой

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Россия хочет и стремится наладить диалог с Европой, но любовь должна быть взаимной, заявил Владимир Путин в онлайн-выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Российский лидер подчеркнул, что Европа и РФ должны вернуться к позитивной повестке дня. По мнению Путина, это в интересах обеих сторон.

Он добавил, что у России и Европы есть общие фундаментальные вещи, включая культуру.

"Вы знаете, у нас есть вещи абсолютно фундаментального характера. Это общая культура. Крупнейшие политические деятели Европы недавнего прошлого говорили о необходимости развития отношений между Европой и Россией, указывая на то, что Россия есть часть Европы – и географически, и, что самое главное, в культурном смысле. По сути, это одна цивилизация", – заявил Путин.

Ранее на форуме президент заявил, что в вопросе комплексного системного характера вызовов и потенциальных угроз нынешняя мировая ситуацию сходится с 30-ми годами прошлого века.

Также президент РФ призвал оперативно принимать эффективные решения по экономике. Владимир Путин сказал, что факторы нестабильности экономического развития вызваны вынужденными ограничениями и нарушением глобальных торговых связей.