В Кремле назвали чушью сообщения о проблемах со здоровьем у Путина

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Владимир Путин имеет проблемы со здоровьем.
"Что касается здоровья – ну, это чушь полная. Вот тут, наверное, вообще никакого приличия нет. Ну хотя бы спросили, мы бы ответили", – отметил Песков.
Он также подчеркнул, что в Кремле осведомлены тем, кто распространяет различные слухи о президенте.
"Собственно, компиляция разных слухов. Я еще раз повторяю, мы знаем, кто этим занимается. И, более того, мы знаем, что это будет продолжаться и дальше", – заключил пресс-секретарь.
Ранее Песков сообщил, что Кремлю известны организаторы распространения слухов о людях, якобы связанных с Путиным. Сообщить более детальные сведения о распространителях слухов Песков отказался, но заявил, что в Кремле знают, что попытки таких вбросов будут продолжаться.
Также пресс-секретарь назвал "провокационной желтизной" опубликованный в СМИ материал о знакомстве Владимира Путина с женщиной по имени Светлана Кривоногих. Он также предупредил, что подобные публикации будут появляться и далее.
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