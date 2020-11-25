Песков не читал публикацию о женщине, которой приписывают знакомство с Путиным

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Дмитрий Песков прокомментировал информацию о знакомстве Владимира Путина с женщиной по имени Светлана Кривоногих.

Он пояснил, что с данной публикацией не знаком.

"Я первый раз слышу вообще о такой женщине и ничего вам не могу сказать на этот счет. Я никогда об этом ничего не слышал, ничего не знаю", – приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Ранее пресс-секретарь оценил поступок чиновника, порвавшего портрет Владимира Путина. "Это все-таки наш президент, и это плохо – вот так себя вести и так поступать", – отметил Песков.

Он добавил, что подобный поступок в Кремле вряд ли могут оценивать позитивно.