В Кремле прокомментировали инцидент с порванным портретом Путина

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Дмитрий Песков оценил поступок чиновника, порвавшего портрет Владимира Путина. Об этом сообщает "Газета.ру".

Уточняется, что инцидент произошел после замены портрета главы государства на портрет поэта Александра Пушкина в здании совета муниципального образования Смольнинское в Санкт-Петербурге.

"Это все-таки наш президент, и это плохо – вот так себя вести и так поступать", – отметил пресс-секретарь и добавил, что подобный поступок в Кремле вряд ли могут оценивать позитивно.

Представитель Кремля также отметил, что для решения конфликта было достаточно повесить сразу оба портрета. Кроме того, Песков заявил, что размещение портретов главы государства в зданиях различных органов власти никак не регламентировано, а потому никаких инструкций на этот счет быть не может.

Ранее Владимир Путин во время совещания по видеосвязи удивился, что в кабинете политика Геннадия Зюганова висит портрет поэта Пушкина, а не Ленина. Лидер политической партии КПРФ отметил, что портрет Владимира Ильича просто не попал в кадр.