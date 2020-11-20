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Общество

12:26

Путин заявил об актуальности выводов Нюрнбергского процесса

власть общество

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин заявил, что выводы Нюрнбергского процесса, сделанные 75 лет назад, все еще остаются актуальными. Об этом он рассказал в обращении к участникам Международного научно-практического форума "Уроки Нюрнберга", передает ТАСС.

"Выводы Нюрнберга и сегодня актуальны", – подчеркнул президент РФ.

Глава государства обратил внимание на то, что Солецкий районный суд впервые за историю российского судопроизводства назвал геноцидом массовые казни людей в Новгородской области. Путин отметил, что судьи опирались на решения трибунала, который рассматривал дело группы бывших руководителей Третьего рейха.

Нюрнбергский процесс открылся 20 ноября 1945 года перед Международным военным трибуналом из восьми судей от стран Антигитлеровской коалиции. Подсудимых обвиняли в преступлениях против мира и против человечности, а также в нарушении законов войны и заговоре с целью совершения вышеуказанных преступлений.

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