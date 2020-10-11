Зюганов ответил Путину на замечание об отсутствии портрета Ленина в кабинете

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Лидер политической партии КПРФ Геннадий Зюганов отреагировал на замечание президента РФ о своем кабинете. Накануне Владимир Путин во время совещания по видеосвязи был удивлен, что в кабинете Зюганова висит портрет поэта Пушкина, а не Ленина, сообщает "Комсомольская правда".

"Здесь же – с левой руки, на видном месте, рядом висел портрет Ильича. Так камера стояла, что она только одну стену высвечивала", – сказал Зюганов. При этом политический деятель добавил, что у него кроме портрета, есть бюст Ленина и набор значков "по ленинской тематике".

Ко всему прочему, Зюганов подчеркнул, что считает политика Владимира Ильича Ленина гением.

Ранее в РПЦ назвали условие для захоронения Ленина. Само здание мавзолея глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион предложил оставить и организовать в нем музей массовых репрессий.