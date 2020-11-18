Видеконференции не могут компенсировать Путину живого общения – Песков

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин любит общаться с людьми, и компенсировать отсутствие очных мероприятий видеоконференциями с этой точки зрения невозможно.

"Безусловно. Нехватка этих мероприятий. Вы знаете, что президент любит общаться с людьми, нуждается в этом с точки зрения получения обратной связи", – сказал Песков в эфире "Первого канала".

Он также высказал мнение, что "мы все-таки к нормальной жизни вернемся и продолжим все как обычно". Также Песков рассказал, что глава государства работает в ненормированном режиме, "растянутом по суткам".

"Все, кто работает с ним, уже привыкли. Он может позвонить и рано утром, и совсем-совсем поздно вечером – и в час ночи, и в два ночи. Это совершенно нормальная практика", – добавил представитель Кремля.

Ранее Путин показал свой секретный кабинет и рассказал, что иногда его внуки звонят в Кремль, чтобы пообщаться с ним.