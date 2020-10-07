Путин рассказал об отказе от алкогольного напитка

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин рассказал, что работа президентом сказывается на его общении с близкими, в том числе с друзьями.
"Я стараюсь пиво не пить в последнее время. Брюхо растет", – сказал президент, отвечая на вопрос, может ли он позволить себе встретиться с друзьями, например, в баре за кружкой пенного.
Также он отметил, что за годы во главе государства иногда чувствовал, что превращается из человека в функцию, однако ему удалось сохранить человеческие качества.
"И мне бы тоже хотелось особенно не терять человеческих качеств, потому что здесь иногда такое ощущение, что из человека превращаешься в функцию", – приводит ТАСС слова российского лидера.
При этом глава государства подчеркнул, что, несмотря на ограничения, его работа дает существенную отдачу.
"И самая главная компенсация – это чувство большого очень морального удовлетворения от того доверия, которое люди оказывают", – сказал российский лидер.
7 октября Владимир Путин отмечает 68-й день рождения – в шестнадцатый раз на посту главы государства.
В этот день президент проведет более десятка телефонных разговоров по международной повестке.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что Путин будет заниматься внутренними делами. Представитель Кремля добавил, что вечером президент встретится с друзьями и родными, как это традиционно бывает.
Ранее Путин показал свой секретный кабинет и рассказал, что иногда его внуки звонят в Кремль, чтобы пообщаться с ним.
Известно, что у Путина есть две дочери, Мария и Катерина. Одна из них в августе испытала на себе вакцину от коронавируса.
Путин рассказал о состоянии своей дочери, испытавшей вакцину от коронавируса
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