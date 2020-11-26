Песков назвал "желтизной" статью о якобы знакомой с Путиным женщине

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "провокационной желтизной" материал о знакомстве Владимира Путина с женщиной по имени Светлана Кривоногих, передает РИА Новости.

"Я сам материал посмотрел, он малоубедительный, такой эпистолярный жанр, я склонен, наверное, относить это к таким материалам, как провокационная желтизна, не более того, на серьезный материал это не тянет, это абсолютно такие утверждения, фактически они голословные", – сказал Песков.

По его словам, в Кремле знают, что подобные публикации будут появляться и далее.

"Ничего в этом такого особенного нет, ничего здесь не заслуживает каких-либо комментариев", – отметил Песков.

Накануне Песков отказался комментировать данный материал, пояснив, что никогда не слышал о такой женщине.

Ранее в СМИ появилась информация, что у президента РФ есть знакомая по имени Светлана Кривоногих, которая владеет элитной недвижимостью в Москве, Петербурге и Сочи.