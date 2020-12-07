Кремлю известно, кто стоит за распространением слухов о людях якобы из окружения Путина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Кремле известны организаторы распространения слухов о людях, якобы связанных с Владимиром Путиным. Об этом сообщил Дмитрий Песков, комментируя опубликованные в СМИ расследования об окружении российского лидера.

"Мы знаем более или менее, кто является организатором этой деятельности, и знаем, что эта работа будет продолжаться", – передает слова Пескова ТАСС.

Сообщить более детальные сведения о распространителях слухов Песков отказался, но заявил, что в Кремле знают, что попытки таких вбросов будут продолжаться.

"Такие информационные упражнения будут продолжаться, нам об этом хорошо известно и было известно ранее", – сообщил пресс-секретарь.

Ранее Дмитрий Песков назвал "провокационной желтизной" опубликованный в СМИ материал о знакомстве Владимира Путина с женщиной по имени Светлана Кривоногих. Он также предупредил, что подобные публикации будут появляться и далее.