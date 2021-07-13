ВЦИОМ выяснил, сколько россиян считают себя счастливыми

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ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что 68% россиян считают себя счастливыми. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, счастливы ли они, 45% респондентов ответили "скорее да", 38% – "определенно да", остальные же скорее или вовсе не считают себя счастливыми. С помощью расчета разницы между положительными и отрицательными ответами в итоге был вычислен индекс счастья, который составил 68%.

Это соответствует показателю 2016 года. При этом в 2017 и 2019 годах индекс счастья достигал уровня 73% и 75% соответственно.

Исследование проводилось с 28 января по 3 июля 2021 года. В нем приняли участие 1 600 человек старше 18 лет из 500 городов и 100 сел 80 субъектов РФ.

Ранее выяснилось, что большинство россиян связывают свой уровень счастья с высоким заработком. Таких оказалось 57%. Еще 53% отметили хорошие условия жизни, а 52% – крепкую семью.

