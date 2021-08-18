Большинство россиян не знают расшифровку аббревиатуры ГКЧП – опрос

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79% россиян не смогли расшифровать аббревиатуру ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению – Прим. ред.). Организация просуществовала с 18 по 21 августа 1991 года. Хуже всего с заданием справились молодые люди в возрасте 18–24 лет, лишь 8% из них ответили верно. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, проведенного накануне 30-й годовщины августовского путча.

Уточняется, что лучший результат продемонстрировали россияне в возрасте от 45 до 59 лет: только 28% из них смогли расшифровать ГКЧП. Также респондентам предложили указать имена людей, которые, по их мнению, являлись участниками комитета. В этом вопросе лидируют Дмитрий Язов (11%), Борис Ельцин (10%), Геннадий Янаев (6%) и другие. За Михаила Горбачева отдали голоса 2% опрошенных. Не справились с задачей 63% респондентов.

Причиной провала ГКЧП 20% россиян считают отсутствие народной поддержки, а 12% – спонтанность действий. 10% уверены, что победа комитета не привела бы ни к чему хорошему, а 8%, напротив, полагают, что он смог бы сохранить СССР.

Опрос проводился 11 августа. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.

В прошлом году специалисты ВЦИОМ выяснили, что 48% россиян считают, что Вторая мировая война началась в 1941 году. Только 33% указали верную дату – 1939 год.

Среди основных причин, которые привели к началу войны, 18% назвали желание Германии всех завоевать, по 8% указали борьбу за ресурсы и разногласия между странами. 38% затруднились дать ответ.

Между тем 58% респондентов основным союзником СССР во Второй мировой войне назвали США, 52% – Англию, 26% – Францию.

