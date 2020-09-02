Почти половина россиян не знает дату начала Второй мировой войны – опрос

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Почти половина россиян не знает дату начала Второй мировой войны, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Так, 48% опрошенных граждан считают, что она началась в 1941 году. Еще 33% указали верную дату – 1939 год. 8% прямо ответили, что не знают, когда началась война, по 6% назвали другой неправильный вариант и затруднились ответить.
Среди основных причин, которые привели к началу Второй мировой войны, 18% назвали желание Германии всех завоевать, по 8% указали борьбу за ресурсы и разногласия между странами. 38% затруднились назвать причины войны.
58% опрошенных называют основным союзником СССР во Второй мировой войне США, 52% – Англию, 26% – Францию. 29% затруднились ответить на этот вопрос. Противниками 77% опрошенных назвали Германию, 36% – Японию, 33% – Италию и 16% – Румынию.
Большинство опрошенных граждан считают вклад СССР в победу во Второй мировой войне как основной или очень значительный. Следующими по значимости вклада в победу россияне называют США (32%) и Великобританию.
В апреле 2020 года Владимир Путин подписал федеральный закон о переносе даты окончания Второй мировой войны. Поправки внесли в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Согласно обновленному документу, окончательно войну считают завершенной 3 сентября 1945 года.
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