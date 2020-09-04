Большинство россиян считает себя патриотами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Порядка 82 процентов россиян называют себя патриотами. Опрос провел Фонд "Общественное мнение" (ФОМ), сообщают "Дни.ру".

Исследование проводилось среди 1000 жителей в возрасте от 18 лет с 31 июля по 2 августа этого года.

Отмечается, что патриотами чаще всего себя называют люди старшего поколения – возраста от 46 до 60 лет и выше. Их доля составила 84 процента. А вот среди молодежи наблюдается низкий показатель патриотизма, следует из данных опроса. Это чувство оказалось чуждо 14 процентам респондентов.

Около 71 процента россиян уверены, что патриотом не может называться человек, уклоняющийся от службы в вооруженных силах. И только 23 процента респондентов считают, что это не важно.

Также быть патриотами не могут люди, не знакомые с историей страны, считают 69 процентов опрошенных. А 49 процентов граждан уверены, что патриоты обязательно должны принимать участие в выборах.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что почти половина россиян не знает дату начала Второй мировой войны. Так, 48 процентов опрошенных граждан считают, что она началась в 1941 году. Еще 33 процента указали верную дату – 1939 год.

