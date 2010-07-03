Четверть россиян назвали себя "жертвами перестройки"

Фото: ТАСС/Василий Егоров и Валентина Соболева

Четверть россиян считает себя "жертвами перестройки", противоположной точки зрения придерживается 70%, а 5% затруднились дать ответ на данную тему. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

По большей части "жертвами перестройки" считают себя респонденты от 60 лет и старше (37%). Реже таковыми себя называют респонденты в возрасте 18–24 лет (8%).

В начале октября в адрес главы Минтруда Максима Топилина было направлено обращение с предложением создать новую льготную категорию – "жертвы перестройки". Обращение направил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

По мнению Чернышова, в категорию могли бы войти граждане, которые проживали в России в 1987–1989 годы в возрасте 25–45 лет.

В Госдуме предложение поддержали 41% респондентов, против выступили 47%, 12% затруднились ответить.

Из-за перестройки в стране упала рождаемость и возросла смертность, обратил внимание депутат. По его словам, многие "жертвы перестройки" рано ушли из жизни или тяжело заболели.

В связи с этим Чернышов считает необходимым организовать соцподдержку для этой категории россиян. В частности, их должны обеспечивать льготами и субсидиями.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал предложение Чернышова. Шаповалов отмечает, что в данную категорию должны входить все жители России и стран постсоветского пространства. Он считает, что нужен объективный исторический, научный анализ произошедших событий, а также анализ от экспертного сообщества.

