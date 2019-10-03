Кого предлагают признать "жертвой перестройки"

В Госдуме предложили ввести новую льготную категорию граждан – "жертвы перестройки". В нее могут попасть люди, которые в 90-е годы тем или иным образом пострадали от эпохи перемен. Разбираемся, на кого будут распространяться такие льготы и нужны ли они.

Пережившие перестройку

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил обращение министру труда Максиму Топилину с предложением создать в России новую льготную категорию – "жертвы перестройки". По словам парламентария, этот период в истории стал крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой для миллионов жителей Советского Союза в 1990-е годы. А больше всего пострадали граждане, которым на тот момент было 25–45 лет.

Перестройка Перестройкой называют период реформ в политической, идеологической и экономической сферах в СССР во второй половине 1980-х годов.

Перестройкой называют период реформ в политической, идеологической и экономической сферах в СССР во второй половине 1980-х годов.

Из-за перестройки в стране упала рождаемость и возросла смертность, отметил в обращении депутат. По мнению парламентария, многие "жертвы перестройки" рано ушли из жизни или тяжело заболели. В связи с этим Чернышов считает необходимым организовать соцподдержку для этой категории россиян.

"Первый этап – моральное признание жертв перестройки. Что был такой период, когда людям было сложно, когда они теряли свои дома, жилье, зарплаты, работу. Многие потеряли здоровье. Второе – это определенные меры стимулирования и меры поддержки при получении дополнительного санаторно-курортного лечения и вопросов, связанных со здравоохранением", – пояснил Чернышов Москве 24.

Кроме того, депутат предлагает обеспечивать "жертв" льготами и субсидиями, в том числе "доплатами к пенсии".

Тяжелый период?

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает инициативу "нелепой" и "деструктивной", так как в то время "вся страна" была в тяжелой ситуации. А пострадавшим в то время людям, по его словам, оказывалась поддержка со стороны государства.





Валерий Рязанский глава комитета Совфеда по социальной политике Если у кого случался несчастный случай в результате тех перемен, которые были, он попадал в льготную категорию.

"Для тех, кто потерял сбережения, системно принимались общегосударственные решения по компенсации. Те, кто попадал в категорию беженцев, быстро уезжая с одними документами из бывших республик, тоже получили соответствующий статус", – отметил в разговоре с Москвой 24 Рязанский.

В свою очередь, политолог Александр Асафов считает, что инициатива Госдумы "должна быть обсуждаема".

"Конечно, период, выпавший на судьбу народа, так или иначе остается в памяти как очень тяжелый. Многие семьи понесли не только материальный, но и физический ущерб, многие люди умерли, в том числе и от тяжелых жизненных условий", – пояснил эксперт Москве 24.

Однако, по его словам, инициатива оставляет множество вопросов, в частности, кого причислять к этой льготной категории.





Александр Асафов политолог Очень сложно определить конкретно тех, кому эта помощь должна быть оказана. Как определить, кто пострадал тяжелее, не очень понятно. Мне кажется, инициатива не найдет отклик у других парламентариев.

"Это было достаточно давно, с тех пор совершеннолетними стали уже миллионы людей, которые не застали того времени и для которых то время мифологизировано. Сейчас также существует и обратная история, когда молодые люди считают, что тогда был определенный "золотой век", что тогда было жить лучше", – добавил Асафов.