Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Политика

3 октября, 16:22

Главная / Истории /

Кого предлагают признать "жертвой перестройки"

Век от века не легче? Кого могут признать "жертвой перестройки"
общество политика

В Госдуме предложили ввести новую льготную категорию граждан – "жертвы перестройки". В нее могут попасть люди, которые в 90-е годы тем или иным образом пострадали от эпохи перемен. Разбираемся, на кого будут распространяться такие льготы и нужны ли они.

Пережившие перестройку

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил обращение министру труда Максиму Топилину с предложением создать в России новую льготную категорию – "жертвы перестройки". По словам парламентария, этот период в истории стал крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой для миллионов жителей Советского Союза в 1990-е годы. А больше всего пострадали граждане, которым на тот момент было 25–45 лет.

Перестройка

Перестройкой называют период реформ в политической, идеологической и экономической сферах в СССР во второй половине 1980-х годов.

Из-за перестройки в стране упала рождаемость и возросла смертность, отметил в обращении депутат. По мнению парламентария, многие "жертвы перестройки" рано ушли из жизни или тяжело заболели. В связи с этим Чернышов считает необходимым организовать соцподдержку для этой категории россиян.

"Первый этап – моральное признание жертв перестройки. Что был такой период, когда людям было сложно, когда они теряли свои дома, жилье, зарплаты, работу. Многие потеряли здоровье. Второе – это определенные меры стимулирования и меры поддержки при получении дополнительного санаторно-курортного лечения и вопросов, связанных со здравоохранением", – пояснил Чернышов Москве 24.

Кроме того, депутат предлагает обеспечивать "жертв" льготами и субсидиями, в том числе "доплатами к пенсии".

Тяжелый период?

Фото: depositphotos/Rallir

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает инициативу "нелепой" и "деструктивной", так как в то время "вся страна" была в тяжелой ситуации. А пострадавшим в то время людям, по его словам, оказывалась поддержка со стороны государства.

Если у кого случался несчастный случай в результате тех перемен, которые были, он попадал в льготную категорию.
Валерий Рязанский
глава комитета Совфеда по социальной политике

"Для тех, кто потерял сбережения, системно принимались общегосударственные решения по компенсации. Те, кто попадал в категорию беженцев, быстро уезжая с одними документами из бывших республик, тоже получили соответствующий статус", – отметил в разговоре с Москвой 24 Рязанский.

В свою очередь, политолог Александр Асафов считает, что инициатива Госдумы "должна быть обсуждаема".

"Конечно, период, выпавший на судьбу народа, так или иначе остается в памяти как очень тяжелый. Многие семьи понесли не только материальный, но и физический ущерб, многие люди умерли, в том числе и от тяжелых жизненных условий", – пояснил эксперт Москве 24.

Однако, по его словам, инициатива оставляет множество вопросов, в частности, кого причислять к этой льготной категории.

Очень сложно определить конкретно тех, кому эта помощь должна быть оказана. Как определить, кто пострадал тяжелее, не очень понятно. Мне кажется, инициатива не найдет отклик у других парламентариев.
Александр Асафов
политолог

"Это было достаточно давно, с тех пор совершеннолетними стали уже миллионы людей, которые не застали того времени и для которых то время мифологизировано. Сейчас также существует и обратная история, когда молодые люди считают, что тогда был определенный "золотой век", что тогда было жить лучше", – добавил Асафов.

Читайте также

Федотов Анатолий

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать