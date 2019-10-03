Кого предлагают признать "жертвой перестройки"

В Госдуме предложили ввести новую льготную категорию граждан – "жертвы перестройки". В нее могут попасть люди, которые в 90-е годы тем или иным образом пострадали от эпохи перемен. Разбираемся, на кого будут распространяться такие льготы и нужны ли они.
Пережившие перестройку
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил обращение министру труда Максиму Топилину с предложением создать в России новую льготную категорию – "жертвы перестройки". По словам парламентария, этот период в истории стал крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой для миллионов жителей Советского Союза в 1990-е годы. А больше всего пострадали граждане, которым на тот момент было 25–45 лет.
ПерестройкаПерестройкой называют период реформ в политической, идеологической и экономической сферах в СССР во второй половине 1980-х годов.
Из-за перестройки в стране упала рождаемость и возросла смертность, отметил в обращении депутат. По мнению парламентария, многие "жертвы перестройки" рано ушли из жизни или тяжело заболели. В связи с этим Чернышов считает необходимым организовать соцподдержку для этой категории россиян.
"Первый этап – моральное признание жертв перестройки. Что был такой период, когда людям было сложно, когда они теряли свои дома, жилье, зарплаты, работу. Многие потеряли здоровье. Второе – это определенные меры стимулирования и меры поддержки при получении дополнительного санаторно-курортного лечения и вопросов, связанных со здравоохранением", – пояснил Чернышов Москве 24.
Кроме того, депутат предлагает обеспечивать "жертв" льготами и субсидиями, в том числе "доплатами к пенсии".
Тяжелый период?
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает инициативу "нелепой" и "деструктивной", так как в то время "вся страна" была в тяжелой ситуации. А пострадавшим в то время людям, по его словам, оказывалась поддержка со стороны государства.
"Для тех, кто потерял сбережения, системно принимались общегосударственные решения по компенсации. Те, кто попадал в категорию беженцев, быстро уезжая с одними документами из бывших республик, тоже получили соответствующий статус", – отметил в разговоре с Москвой 24 Рязанский.
В свою очередь, политолог Александр Асафов считает, что инициатива Госдумы "должна быть обсуждаема".
"Конечно, период, выпавший на судьбу народа, так или иначе остается в памяти как очень тяжелый. Многие семьи понесли не только материальный, но и физический ущерб, многие люди умерли, в том числе и от тяжелых жизненных условий", – пояснил эксперт Москве 24.
Однако, по его словам, инициатива оставляет множество вопросов, в частности, кого причислять к этой льготной категории.
"Это было достаточно давно, с тех пор совершеннолетними стали уже миллионы людей, которые не застали того времени и для которых то время мифологизировано. Сейчас также существует и обратная история, когда молодые люди считают, что тогда был определенный "золотой век", что тогда было жить лучше", – добавил Асафов.