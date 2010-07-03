Историк оценил предложение создать новую льготную категорию граждан

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Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал предложение зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова создать в России новую льготную категорию – "жертвы перестройки".

Шаповалов отмечает, что в данную категорию должны входить все жители России и стран постсоветского пространства. Он считает, что нужен объективный исторический, научный анализ произошедших событий, а также анализ от экспертного сообщества.

"Нужен большой и обстоятельный разговор, общественная дискуссия о роли и месте перестройки и тех событий, которые сопровождали этот непростой этап в жизни нашего общества", – цитирует RT слова историка.

Он также заявил, что не видит смысла в формировании именного списка жертв. По его словам, стоит обратить внимание на истории конкретных людей и семей, требующие рассмотрения.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать новую льготную категорию граждан – "жертвы перестройки". Он назвал перестройку крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой для миллионов жителей Советского Союза в 90-е годы.

Из-за перестройки в стране упала рождаемость и возросла смертность, обратил внимание депутат. По его словам, многие "жертвы перестройки" рано ушли из жизни или тяжело заболели.

В связи с этим Чернышов считает необходимым организовать соцподдержку для этой категории россиян. В частности, их должны обеспечивать льготами и субсидиями.

