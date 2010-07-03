В Совфеде не поддержали создание новой льготной категории граждан

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Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский не поддержал предложение ввести в России новую льготную категорию граждан – "жертвы перестройки". По его словам, это "совершенно нелепая" и деструктивная инициатива.

"Вся страна была в этой ситуации – тогда все граждане должны быть признаны жертвами. Это уже запредельное предложение", – подчеркнул сенатор.

Рязанский также добавил, что пострадавшим в то время людям оказывалась поддержка со стороны государства.





Валерий Рязанский глава комитета Совфеда по социальной политике Если у кого случался несчастный случай в результате тех перемен, которые были, он попадает в льготную категорию. Для тех, кто потерял сбережения, системно принимались общегосударственные решения по компенсации. Те, кто попадал в категорию беженцев, быстро уезжая с одними документами из бывших республик, тоже получили соответствующий статус.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с предложением ввести в России новую льготную категорию граждан – "жертвы перестройки". Парламентарий назвал перестройку крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой для миллионов жителей Советского Союза в 90-е годы. Пострадали преимущественно те, кому тогда было 25–45 лет, отметил он.

Из-за перестройки в стране упала рождаемость и возросла смертность, обратил внимание депутат. По его словам, многие "жертвы перестройки" рано ушли из жизни или тяжело заболели.

В связи с этим парламентарий считает необходимым организовать соцподдержку для этой категории россиян. В частности, их должны обеспечивать льготами и субсидиями.

Летом в Госдуме высказались за снижение подоходного налога для работающих многодетных матерей с 13 до 4 процентов. Сначала это хотят сделать в качестве эксперимента в нескольких регионах, в том числе в Хакасии, Забайкальском крае, Туве.

Осенью в парламенте Калмыкии предложили закрепить в федеральном законодательстве понятие многодетной семьи и унифицировать меры их поддержки. Согласно документу, под многодетной следует понимать семью с тремя и более детьми. В частности, для них могут ввести скидки на оплату коммунальных услуг, обеспечить им бесплатные лекарства, учебники, а также бесплатный проезд.