Каждый второй работник планирует в ближайший год пройти профессиональные тренинги – опрос

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Около половины работников (47 процентов) планируют в ближайший год за свой счет пройти профессиональные тренинги, курсы повышения квалификации либо получить дополнительное образование. Это почти каждый второй работающий россиянин, следует из результатов опроса исследовательского центра портала SuperJob.ru.
Согласно опросу, желание пройти курсы активнее выражают молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (52 процента). Среди женщин желающих больше (49 процентов), чем среди мужчин (45 процентов).
Мотивом обучения более трети респондентов (36 процентов) назвали повышение уровня профессиональной подготовки, а почти каждый пятый опрошенный (19 процентов) связывает это с желанием поменять работу.
25 процентов работающих пока не знают, решатся ли они на переобучение за свой счет, а 28 процентов россиян уверены, что курсы повышения квалификации им не нужны.
В опросе приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет, представляющие экономически активное население России, в 386 населенных пунктах РФ во всех федеральных округах. Исследование проводилось в период с 1 по 5 августа 2021 года.
Ранее ВЦИОМ провел опрос, в результате которого выяснилось, что большинство россиян (82 процента) удовлетворены своей работой. Треть из них (33 процента) полностью удовлетворены, еще 49 процентов признались, что скорее удовлетворены. Скорее не удовлетворены лишь 13 процентов, а совершенно не удовлетворены 5 процентов.
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