Эксперты назвали наиболее финансово уязвимые категории россиян

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К наиболее финансово уязвимым категориям россиян в настоящее время относятся семьи с детьми, а также безработные. Такое мнение высказали опрошенные РИА Новости эксперты.
Кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Гришина обратила внимание на тот факт, что свыше 80% от всех малоимущих домохозяйств России приходится именно на семьи с детьми, при этом наиболее высоки риски бедности там, где возраст ребенка не превышает трех лет, отсутствует один из родителей или детей больше двух.
Согласно результатам опроса РАНХиГСа, в мае 2021 года 14% семей с детьми, а также 18% многодетных и 22% неполных семей заявляли, что находятся в плохом материальном положении, в связи с чем нуждаются в дополнительных социальных пособиях. Между тем в Росстате выяснили, что реальные доходы семей с двумя детьми в первом квартале текущего года сократились на 9%.
Старший научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Елена Горина считает, что к финансово уязвимым слоям населения также стоит отнести безработных, так как временные меры их материальной поддержки прекратили свое действие. По данным Росстата, в первом квартале 2021 года реальные доходы домохозяйств, в составе которых есть безработные, снизились более чем на 6%.
Ранее Владимир Путин заявил, что размер годовой инфляции в России сегодня составляет 6,5%. В связи с этим он подчеркнул, что социальные выплаты не должны поглощаться инфляцией, поэтому доходы некоторых категорий россиян следует подтянуть.
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