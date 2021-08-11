Эксперт спрогнозировал эффект от увеличения МРОТ до 20 тысяч рублей

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Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с Москвой 24 прокомментировал предложение увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей.
Ранее с такой инициативой выступили депутаты Госдумы от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов. Соответствующий законопроект они планируют внести на рассмотрение нижней палаты парламента 11 августа.
Авторы предлагают повысить МРОТ до 20 тысяч рублей уже с 1 января 2022 года. По их мнению, применение нынешнего механизма расчета минимальной оплаты труда не привело к ее существенному увеличению. Парламентарии оценили расходы на реализацию инициативы в 2022 году более чем в триллион рублей.
Согласно ранее принятому законопроекту, с 2022 года МРОТ составит 13 617 рублей.
Сафонов отметил, что российский бюджет, скорее всего, справился бы с дополнительной нагрузкой. Однако повышение МРОТ может привести к дестабилизации рынка труда, подчеркнул эксперт.
"В бюджетной сфере для соблюдения сложившихся пропорций заработной платы между сотрудниками автоматически нужно на эту же сумму в процентном отношении увеличить весь фонд оплаты труда. Если фонд не меняется, придется маневрировать. У кого-то нужно зарплату отнимать, а кому-то давать", – предупреждает Сафонов.
При этом собеседник Москвы 24 отметил, что увеличение МРОТ до 20 тысяч рублей может привести к определенным положительным изменениям в коммерческом секторе.
"У нас ряд компаний малого и среднего бизнеса для снижения отчислений в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд медицинского страхования искусственно занижают зарплату. Они устанавливают легальные выплаты на уровне МРОТ, а все остальное пытаются платить в конвертах. С увеличением МРОТ происходит легализация части средств, потому что компаниям приходится минимальную ставку платить больше", – говорит Сафонов.
Рост белой зарплаты за счет повышения МРОТ приводит к увеличению налоговых выплат в бюджет, продолжает эксперт. Также вырастут отчисления на работника в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд медицинского страхования, добавил он.
"Всегда повышение МРОТ – это очень тонкая настройка. Просто так бахнуть здесь не получится, иначе рынка труда просто не останется", – сказал Сафонов.
Однако эксперт подчеркнул, что нынешний МРОТ в России является очень низким и повышать его необходимо не резко, а поэтапно.
"Нужно поставить себе задачу: ежегодно, помимо уровня индексации МРОТ, на уровне инфляции поднимать его еще процентов на 10. Тогда экономика к этому подстроится. Я сторонник повышения МРОТ, но делать это нужно аккуратно, чтобы не потерять рабочие места", – объясняет эксперт.
Ранее первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев назвал инициативу увеличения МРОТ до 20 тысяч рублей маловозможной. По его словам, это потребует чрезвычайно крупных трат.
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