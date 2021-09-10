Более половины россиян раздражает их работа

Согласно опросу, который проводил "Райффайзен", 58% россиян раздражает их работа.

46% признались, что причина в отношениях с коллегами. 34% недовольны своим руководителем. Каждого третьего участника исследования раздражает необходимость носить маски в офисе, а каждого пятого – шум и разговоры на рабочем месте.

Вечная борьба – дует или душно – и-за кондиционеров выводит из себя 11% респондентов. И только 5% отметили, что их ничего не беспокоит. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.