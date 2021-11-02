Названы топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Москве

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Специалисты "Авито Работы" подготовили список пяти самых высокооплачиваемых вакансий в столице среди офисных и рабочих профессий. Результаты исследования есть в распоряжении Москвы 24.

"На платформе "Авито" в Москве сейчас размещено свыше 76 000 вакансий. Медианная зарплата, которую предлагают работодатели, составляет 60 000 рублей. Но практически в любой сфере можно подобрать варианты с оплатой труда более 100 000 рублей. В "Авито Работе" на основе данных сервиса представили топ-5 высокооплачиваемых вакансий по офисным и рабочим профессиям", – говорится в исследовании.

Рейтинг платформы возглавила позиция преподавателя английского языка с зарплатой в 175 тысяч рублей. Претендент на эту должность должен иметь сертификат TEFL&TESOL и свободно владеть разговорным английским. При этом педагогическое образование и опыт не требуются, так как специалист будет работать по готовой программе.

На втором месте оказалась вакансия агента недвижимости, который может претендовать на 165 тысяч рублей. Отмечается, что зарплата риелтора напрямую зависит от успешности его деятельности.





из исследования Чем больше сделок купли/продажи он заключит, тем выше будет его доход, который составит до 50% с каждого договора. Агентство недвижимости, подыскивающее сотрудника, готово предоставить ему официальное трудоустройство, свободный график, информационную и рекламную поддержку, юридическое сопровождение.

Тройку самых высокооплачиваемых вакансий Москвы замыкает инженер по информационной безопасности с зарплатой 160 тысяч рублей. В этой должности специалист будет анализировать программное обеспечение, выявлять потенциальные уязвимости систем и находить вирусы.

На четвертом месте оказалась вакансия косметолога-эстетиста в один из сетевых салонов красоты в столице с зарплатой 125 тысяч рублей. У кандидата на должность должно быть медицинское образование и стаж работы по специальности. Специалист будет оказывать клиентам широкий спектр услуг – от коррекции бровей до аппаратной физиотерапии.

Замкнул пятерку самых высокооплачиваемых вакансий столицы газоэлектросварщик с зарплатой 120 тысяч рублей. "Сварщики входят в число не только самых востребованных в строительстве и на производстве, но и самых высокооплачиваемых специалистов", – говорится в исследовании.

Работу предлагают в одной из московских компаний по проектированию и строительству газовых сетей. Претенденту на должность потребуется опыт работы не менее года, аттестат НАКС и разряд не ниже пятого. Трудиться придется в составе бригады на объектах Москвы и области.

Ранее сервис SuperJob провел исследование, согласно которому зарплаты некоторых курьеров в РФ из-за недостатка мигрантов выросли в месяц до 200 тысяч рублей. При этом на такой доход могут претендовать только сотрудники на собственном автомобиле.

