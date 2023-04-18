В Белом доме назвали следующие недели критичными для Украины

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Следующие недели и месяцы станут критичными для Украины, но Соединенные Штаты отправят стране все необходимое. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби.

"Мы хотим быть уверенными в том, что мы передаем им (украинским властям. – Прим. ред.) те возможности, которые им понадобятся", – сказал он в интервью CNN.

Кирби добавил, что Штаты продолжат оказывать Киеву военную поддержку.

Ранее сообщалось, что Вашингтон выделит Киеву 4,9 миллиарда долларов бюджетной помощи с использованием механизмов Всемирного банка. Как заявили в Госдепартаменте США, средства будут доступны в сентябре этого года.

Там добавили, что Штаты уже предоставили Украине 18 миллиардов долларов.

Отмечалось, что США и их союзники ведут подготовку украинской армии к контрнаступлению, запланированному на 30 апреля. Как заявляли журналисты, ссылаясь на попавшие в Сеть данные Пентагона, западные страны продолжают передавать Киеву военную технику в преддверии наступления ВСУ.

