Запад готовится к ответу РФ на контрнаступление Украины – СМИ

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Западные власти готовятся к ответу России на возможное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на официальных лиц Великобритании.

"Британские официальные лица на саммите глав МИД G7 в Японии заявили, что ожидают от России ответных действий и "должны быть готовы" к крайним мерам на фоне ее усилий удержать украинскую территорию", – говорится в материале.

Как отмечается в статье, британцы ожидают, что при ответе на вероятное контрнаступление Москва использует все имеющиеся варианты реагирования. Одной из мер РФ в ответ на действия Украины могут стать ядерные угрозы и кибератаки, следует из материала.

Ранее военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин предположил, что украинские войска не начнут наступать 30 апреля, как говорилось в утекших документах Пентагона. По его словам, действия ВСУ не будут сопровождаться успехом, а само контрнаступление приведет к катастрофе.

