Семь человек погибли после атаки ВСУ по Донецку

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Семь человек погибли в результате обстрела Донецка Вооруженными силами Украины. Об этом в своем телеграм-канале заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

"ВСУ ударили по больнице, парку, жилым домам. Из-за попадания по автобусу, по предварительным данным, погибли семь человек, один из них – ребенок", – написал Пушилин.

По словам врио главы ДНР, в результате обстрелов пришлось госпитализировать в Республиканскую травматологию свыше 10 пострадавших. Пушилин подчеркнул, что всем тем, кто получил травмы, предоставили помощь.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что ВСУ обстреляли село Щетиновка. В результате атаки травмы получила одна женщина. Ее с осколочным ранением доставили в медучреждение.

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