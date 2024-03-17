Фото: Министерство обороны РФ

Подразделениям "Южной" группировки российской армии за минувший день удалось занять более выгодные позиции на донецком направлении. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

По данным ведомства, в общей сложности украинская армия потеряла до 200 бойцов на этом направлении. Кроме того, ВС РФ уничтожили две боевые бронированные машины и пять автомобилей противника.

Вместе с тем, уточнили в МО, российские силы поразили 28, 42 и 93 механизированные, 17 танковую, 5, 92 штурмовые бригады ВСУ, а также 104 бригаду теробороны в районах населенных пунктов Богдановка, Красное, Курдюмова, Перше Травня, Клещеевкк и Андреевка ДНР.

Между тем стало известно, что группировка войск "Восток" освободила населенный пункт Мирное Запорожской области. Как уточнили в Минобороны РФ, бойцы российской стороны отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе села Водяное Донецкой Народной Республики.

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