ВС РФ уничтожили более 18,5 тыс украинских БПЛА с начала спецоперации

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска поразили более 18,5 тысячи украинских БПЛА с начала спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно сводке оборонного ведомства, ВС РФ с начала СВО уничтожили:

581 самолет;

270 вертолетов;

18 538 беспилотных летательных аппаратов;

495 зенитных ракетных комплексов;

15 684 танка и другие боевые бронированные машины;

1 262 боевые машины реактивных систем залпового огня;

8 644 орудия полевой артиллерии и миномета;

20 576 единиц специальной военной автомобильной техники.

Накануне стало известно, что Вооруженным силам РФ удалось уничтожить склад авиационных средств поражения и цех, где производились и обслуживались беспилотники ВСУ. По данным МО, украинские войска потеряли живую силу и военную технику в 152 районах.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с начала текущего года ВСУ потеряли в зоне спецоперации свыше 80 тысяч военных. В числе потерь украинских войск также оказались 14 тысяч единиц вооружения и 1,2 тысячи танков и БМП.