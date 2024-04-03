03 апреля, 15:45Политика
ВС РФ уничтожили более 18,5 тыс украинских БПЛА с начала спецоперации
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские войска поразили более 18,5 тысячи украинских БПЛА с начала спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно сводке оборонного ведомства, ВС РФ с начала СВО уничтожили:
- 581 самолет;
- 270 вертолетов;
- 18 538 беспилотных летательных аппаратов;
- 495 зенитных ракетных комплексов;
- 15 684 танка и другие боевые бронированные машины;
- 1 262 боевые машины реактивных систем залпового огня;
- 8 644 орудия полевой артиллерии и миномета;
- 20 576 единиц специальной военной автомобильной техники.
Накануне стало известно, что Вооруженным силам РФ удалось уничтожить склад авиационных средств поражения и цех, где производились и обслуживались беспилотники ВСУ. По данным МО, украинские войска потеряли живую силу и военную технику в 152 районах.
До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с начала текущего года ВСУ потеряли в зоне спецоперации свыше 80 тысяч военных. В числе потерь украинских войск также оказались 14 тысяч единиц вооружения и 1,2 тысячи танков и БМП.