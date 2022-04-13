СК РФ возбудил дело о подстрекательстве к геноциду в отношении мэра Днепра

16:59
Фото: ТАСС/Igor Golovniov/ZUMA
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о подстрекательстве к геноциду в отношении мэра украинского Днепра Бориса Филатова.
"В его высказываниях следствие усматривает признаки состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33, статьей 357 УК РФ ("Подстрекательство к совершению геноцида, то есть склонение к действиям, направленным на полное или частичное уничтожение национальной группы как таковой путем убийств членов этой группы")", – сообщается на сайте ведомства.
Расследованием займется центральный аппарат СК.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам пыток и истязаний российских военнослужащих на Украине. По информации следователей, были найдены тела четырех убитых военных РФ со следами пыток и истязаний. Из заключения экспертов следует, что телесные повреждения были получены ими при жизни. Данные факты говорят о нарушении Украиной требований Женевской конвенции.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
СК РФ возбудил дела по фактам пыток и истязаний российских военнослужащих на Украине
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