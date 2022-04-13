СК РФ возбудил дела по фактам пыток и истязаний российских военнослужащих на Украине

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Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам пыток и истязаний военнослужащих РФ на Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации в отношении неустановленных лиц, участвующих в вооруженном конфликте на стороне Украины, возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных подпунктами "а", "б", "д", "ж", "к", "л" части 2 статьи 105 ("Убийство двух или более лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности, совершенное по мотивам ненависти или вражды с особой жестокостью, а также с целью скрыть другое преступление") и части 1 статьи 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны")", – говорится в сообщении.

По информации следователей, были найдены тела 4 убитых российских военных со следами пыток и истязаний. Из заключения экспертов следует, что телесные повреждения были получены ими при жизни. Данные факты говорят о нарушении Украиной требований Женевской конвенции.

"С участием специалистов проведен осмотр тел военнослужащих, выполнено дактилоскопирование, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз", – говорится в сообщении СК.

Также в ведомстве уточнили, что были допрошены лица, доставившие погибших в медучреждения. В настоящее время российские правоохранители во взаимодействии с управлениями народной милиции ДНР и ЛНР устанавливают причастных к совершенному преступлению.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело о пытках и попытке убийства украинскими силовиками восьмерых пленных. В Следственном комитете подчеркнули, что задержанным наносили телесные повреждения разной степени тяжести, а также расстреливали из оружия.

Кроме того, до этого в Минобороны РФ сообщили о пытках жителей Славянска за пророссийские взгляды. Отмечалось, что поводом для задержания становятся истории звонков с российскими номерами, переписки с осуждением действующего режима, а также подписки на российские каналы в соцсетях.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.