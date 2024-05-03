Экс-министр финансов и бывший глава Нацбанка Украины объявлены в розыск

Фото: Следственный комитет РФ

МВД РФ объявило в розыск бывшего министра финансов Украины Александра Шлапака и экс-главу Национального банка Украины Степана Кубива. Об этом со ссылкой на базу розыска ведомства сообщает ТАСС.

"Шлапак Александр Витальевич. Дата рождения: 01.01.1960. Разыскивается по статье УК", – указано в базе.

Аналогичная карточка есть и на Кубиву. Ранее им обоим предъявили заочное обвинение в финансировании так называемой антитеррористической операции (АТО) в ДНР и ЛНР. При этом в базе не указано, по какой статье разыскивают Шлапака и Кубиву.

СКР ранее заочно предъявил обвинение бывшему члену СНБО Павлу Петренко за решение о начале так АТО в Донбассе. Следствие считает причастным к этому также первого вице-премьера Виталия Ярему.

До этого МВД России объявило в розыск бывшего главу Службы безопасности Украины (СБУ) и депутата Верховной рады Валентина Наливайченко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

