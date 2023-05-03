ФСБ предотвратила подготовку покушений военной разведки Украины на руководство Крыма

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ РФ предотвратили подготовку покушений агентурной сети военной украинской разведки на руководителей Крыма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

По данным службы, организатором готовящихся терактов был замглавы офиса президента Украины Роман Машовец. Украинская сторона планировала посягательства на жизни главы полуострова Сергея Аксенова, председателя парламента Крыма Владимира Константинова и мэра Ялты Янины Павленко. Также Главное управление разведки Минобороны Украины хотело организовать теракты на объектах транспортной инфраструктуры.

"Установлено, что непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является близкая связь начальника ГУР МО Украины Буданова Кирилла – офицер действующего резерва военной разведки Машовец Роман, занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского", – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали членов агентурной группы ГУР МО – шесть граждан России и Украины, а также гражданина Украины и Болгарии, который имел отношение к переправке взрывчатки и компонентов взрывных устройств. ФСБ также пресекла каналы поставки взрывчатки Великобритании и частей взрывных устройств из Болгарии через Турцию и Грузию в Россию под видом поставок электроплит.

Ранее правоохранители задержали гражданина РФ, готовившего теракт в Военно-морском клиническом госпитале министерства обороны в Симферополе. У злоумышленника нашли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами в виде гвоздей.

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