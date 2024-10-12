Военкомы устроили массовую облаву в Киеве после концерта группы "Океан Эльзы"

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Военкомы устроили в центре Киева массовую облаву на украинских призывников после концерта рок-группы "Океан Эльзы". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.

В ряде СМИ распространяются видео, как военкомы останавливают мужчин, вышедших с концерта, проверяют их документы, после чего силой заталкивают в машины и увозят в неизвестном направлении.

По словам депутата Рады Артема Дмитрука, в облаве участвуют около сотни полицейских и военкомов. Кроме того, рейды проводятся в ресторанах и ночных клубах Киева.

Ранее сообщалось, что украинское правительство приостановило до 15 ноября бронирование от мобилизации для работников критически важных предприятий.

В сентябре на Украине участились случаи поджогов военных автомобилей и железнодорожных релейных шкафов. По информации СМИ, таким образом местные жители протестуют против насильственной мобилизации.