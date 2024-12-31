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На Украине сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) задержали Санта-Клауса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Паблики пишут, что на кадрах – задержание Санта-Клауса ТЦК в Харькове", – отмечается в сообщении.

В соцсетях распространяются кадры силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, избивая и применяя силу к мужчинам, увозят их в неизвестном направлении.

Ранее Волынский областной военкомат объявил, что мужчины старше 50 лет на Украине все равно подлежат мобилизации. Они смогут избежать призыва только в случае освобождения от службы по состоянию здоровья или другим законным основаниям.

В конце октября в областном центре Сумы на северо-востоке Украины прошел митинг с требованием демобилизации украинских военных. В акции принимали участие в основном женщины и родственники военнослужащих.

