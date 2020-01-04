Спасатели обеспечат безопасность 125 мест отдыха на воде в праздники

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Во время новогодних и рождественских праздников московские спасатели обеспечат безопасность людей в более чем 120 местах массового отдыха, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного государственного инспектора по маломерным судам столичного главка МЧС Владимира Волкова.

Он уточнил, что определены 125 мест зимнего отдыха, в которых организованы 20 мест для купания как вида отдыха и 18 точек рыбной ловли.

Также определены 24 места для катания на санках, 14 на коньках и 62 – на лыжах. Специалист уточнил, что к зимним водным объектам, представляющим потенциальную опасность для населения, относятся места массового выхода людей на лед и выезда техники, подледной рыбной ловли.

Ранее сообщалось, что столичные спасатели пока не рекомендуют выходить на лед водоемов без необходимости. Однако если это произошло, в случае проседания или потрескивания льда следует идти к берегу скользящим, "старческим" шагом.

Отмечается, что при переходе водоема по льду нужно пользоваться проложенными тропами, а при их отсутствии – убедиться в прочности льда с помощью палки, но не ударом ноги. Особенно опасными участками на льду водоема являются площадки, покрытые толстым слоем снега, чистые прогалины на снежном покрове, темные пятна, предупреждающие о непрочности льда, места сбрасывания промышленных вод, места с вмерзшими в лед камышами, водорослями или другими предметами.

Специалисты МЧС по Москве дали совет, как визуально определить его толщину. Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой. Если на улице температура воздуха выше 0 более трех дней, прочность льда снижается на 25%. Определить его толщину можно по цвету. Если лед голубого цвета, то он прочный. Белый лед в два раза менее прочный, а на лед матово-белого или желтоватого оттенка лучше не наступать.

