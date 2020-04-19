Тело младенца обнаружили в реке в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ТиНАО в реке обнаружили тело новорожденного ребенка. Инцидент случился в поселке Воскресенское, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что тело младенца достали из реки Цыганки.

В настоящее время следователи проводят проверку по данному факту. Также выясняются все обстоятельства произошедшего и устанавливаются родители ребенка.

Ранее СК начал проверку по факту обнаружения на юго-востоке Москвы тела младенца. Сообщалось, что ребенка нашли мертвым в мусорном контейнере в районе улицы Луховицкой.