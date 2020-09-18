В Татарстане задержали подозреваемого в убийстве ветерана

Фото: СК РФ

В Татарстане задержали мужчину, подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Тело 89-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде черепно-мозговой травмы обнаружили в одном из домов в поселке городского типа Аксубаево.

Задержанным оказался 30-летний местный житель. По версии следствия, он проник в дом к пожилой женщине, ударил ее утюгом, после чего забрал найденные деньги и скрылся.

В ходе обыска по месту жительства задержанного изъяли часть денег, принадлежавших ветерану. Часть купюр мужчина успел отдать знакомым.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Свою вину он отрицает. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Ранее СК задержал подозреваемого в убийстве знакомого в Домодедове в 2018 году. На причастность к убийству проверяются еще несколько человек.