В Татарстане задержали подозреваемого в убийстве ветерана

19:00
Фото: СК РФ
В Татарстане задержали мужчину, подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Тело 89-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде черепно-мозговой травмы обнаружили в одном из домов в поселке городского типа Аксубаево.
Задержанным оказался 30-летний местный житель. По версии следствия, он проник в дом к пожилой женщине, ударил ее утюгом, после чего забрал найденные деньги и скрылся.
В ходе обыска по месту жительства задержанного изъяли часть денег, принадлежавших ветерану. Часть купюр мужчина успел отдать знакомым.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Свою вину он отрицает. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.
Ранее СК задержал подозреваемого в убийстве знакомого в Домодедове в 2018 году. На причастность к убийству проверяются еще несколько человек.
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