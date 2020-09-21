В Москве задержаны подозреваемые в хищении деталей с каршеринговых машин на 8 млн рублей

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В столичном районе Зябликово задержаны двое мужчин, подозреваемых в похищении деталей с каршеринговых автомобилей на 8 миллионов рублей, сообщили ТАСС в МВД России.

В полицию обратился представитель одной из компаний. Он сообщил, что в ходе проверки технического состояния машин обнаружено, что пропали каталитические нейтрализаторы выхлопных газов. Это дорогостоящие детали, которые содержат драгметаллы.

Возбуждено уголовное дело о краже. В ходе следствия выяснилось, что злоумышленники используют один из боксов многоуровневой парковки в районе Зябликово. Именно туда заезжали арендованные машины, с которых похищались детали.

В ходе спецоперации подозреваемых задержали с поличным в тот момент, когда они извлекали катализатор с очередной арендованной машины. Фигуранты дела – москвичи. Один из них – таксист, другой занимается ремонтом выхлопных систем автомобилей.

По предварительной информации, в течение трех месяцев сообщникам удалось похитить свыше 40 катализаторов. Ущерб, причиненный каршеринговой компании, превышает 8 миллионов рублей.

Задержанных отпустили под подписку о невыезде.

В июне полиция завела уголовное дело по факту кражи колес для внедорожника на парковке. Неизвестный в Москве украл со стеллажа подземного паркинга четыре колеса с дисками на BMW X6. Стоимость похищенного составила 50 тысяч рублей.