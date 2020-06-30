Неизвестный похитил колеса для внедорожника BMW X6 на парковке в Москве

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Полиция завела уголовное дело по факту кражи колес для внедорожника на парковке в столице, сообщает Агентство "Москва".
Неизвестный украл со стеллажа подземного паркинга четыре колеса с дисками на BMW X6. Стоимость похищенного – 50 тысяч рублей.
В Подольске ранее задержали подозреваемого в серии краж велосипедов. По версии следствия, он заходил в подъезды и похищал оставленный на лестничных клетках транспорт.
Задержанный может быть причастен по меньшей мере к шести кражам. Общий ущерб оценивается более чем в 110 тысяч рублей.
Полиция также задержала двоих подозреваемых в краже автомобиля каршеринга стоимостью свыше 2 миллионов рублей. Ими оказались 30-летний москвич и 42-летний приезжий.
Выяснилось, что злоумышленники при помощи поддельного аккаунта похитили машину и распорядились ею по своему усмотрению. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело о краже, их арестовали.