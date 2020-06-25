Двух мужчин задержали в столице по подозрению в краже машины каршеринга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные полицейские задержали двух подозреваемых в краже автомобиля каршеринга стоимостью более 2 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу.

"В ОМВД России по Донскому району с заявлением обратился представитель каршеринговой компании. По словам заявителя, неизвестные похитили автомобиль марки Toyota, принадлежащий организации", – говорится в сообщении.

Как отмечается, по подозрению в совершении преступления задержали 30-летнего москвича и 42-летнего приезжего. Как оказалось, злоумышленники при помощи поддельного аккаунта похитили машину и распорядились ею по своему усмотрению.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело о краже. Мужчин арестовали.

В конце апреля сообщалось, что в городском округе Котельники и Дзержинске злоумышленники совершили серию краж рулевых колес из машин каршеринга. По данным полицейских, подозреваемые смогли снять рули с 7 машин. Общая сумма ущерба составила 315 тысяч рублей. По фактам случившегося было открыто уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража".

