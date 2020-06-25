В Подмосковье поймали подозреваемого в серии краж велосипедов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В подмосковном Подольске задержали подозреваемого в серии краж велосипедов, сообщают "Дни.ру".

По версии следствия, задержанный заходил в подъезды и похищал оставленный на лестничных клетках транспорт.

Он может быть причастен по меньшей мере к шести кражам. Общий ущерб оценивается более чем в 110 тысяч рублей.

Ранее в Москве задержали двух подозреваемых в краже автомобиля каршеринга стоимостью более 2 миллионов рублей.

Подозреваемые – 30-летний москвич и 42-летний приезжий. Злоумышленники при помощи поддельного аккаунта похитили машину и распорядились ею по своему усмотрению.