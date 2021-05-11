В школе в Казани, где произошла стрельба, не было охраны – Хинштейн

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Охраны в школе № 175 в Казани, где произошла стрельба, не было. В учебном заведении была установлена тревожная кнопка Росгвардии, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Охрана в казанской школе, где произошла трагедия, отсутствовала. Была установлена только тревожная кнопка, соединенная с ПЦО. Именно поэтому первыми на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии", – написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

По последним данным, семь детей и учительница погибли при стрельбе в школе в Казани. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, в больницы доставлен 21 человек, шестеро детей находятся в реанимации.

Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в ГСУ центрального аппарата ведомства.

Главное управление МЧС РФ по Татарстану запустило горячую линию для оказания психологической помощи. Позвонить можно по номеру 8 (843) 288-45-67.

