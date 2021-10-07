Басманный суд Москвы продлил арест Галявиеву, устроившему стрельбу в казанской школе

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Басманный суд Москвы продлил арест Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в казанской гимназии. Молодого человека оставили под стражей до 11 января 2022 года, передает ТАСС.

"Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу до 11 января 2022 года в отношении Ильназа Галявиева", – рассказала агентству пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Галявиев открыл стрельбу в гимназии № 175 в Казани 11 мая. В результате погибли семь детей и две учительницы.

12 мая суд заключил его под стражу. Позже Галявиев был переведен в психиатрическую больницу СИЗО-2.

Государственный Научный центр социальной и судебной психиатрии имени Сербского признал Галявиева невменяемым в момент совершения массового убийства, однако Следственный комитет РФ сообщил, что психолого-психиатрическая экспертиза в отношении молодого человека еще не завершена.

