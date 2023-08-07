Суд оставил в силе пожизненный приговор казанскому стрелку Галявиеву

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Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил в силе наказание в виде пожизненного заключения Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в казанской гимназии № 175, в результате чего погибли девять человек. Об этом сообщает ТАСС.

"Приговор Верховного суда Республики Татарстан <…> в отношении Галявиева Ильназа Ринатовича оставить без изменений. Апелляционные жалобы <...> – без удовлетворения", – вынесла решение судья.

Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии № 175 в Казани в мае 2021 года. В результате происшествия погибли девять человек, включая семерых детей и двоих учителей.

Первоначальная психолого-психиатрическая экспертиза признала его невменяемым на момент совершения убийства, однако в дальнейшем врачи пришли к выводу о его полной вменяемости.

Окончательное обвинение было предъявлено по четырем статьям УК РФ: об убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, незаконном изготовлении и хранении взрывчатки и взрывных устройств и умышленном уничтожении имущества. Потерпевшими по делу признаны 667 человек.

Казанского стрелка признали виновным в содеянном и назначили пожизненное наказание в исправительной колонии особого режима.

В суде Галявиев полностью признал свою вину. Молодой человек попросил прощения у родственников погибших и потерпевших, а также попросил не отправлять его в тюрьму в рамках запрошенного для него пожизненного срока.

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