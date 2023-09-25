В посольство Кубы в США кинули бутылки с зажигательной смесью

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В посольство Кубы в Вашингтоне неизвестный бросил две бутылки с зажигательной сместью. Об этом заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья.

"Сегодня ночью, 24 сентября, посольство Кубы в США стало объектом террористической атаки, совершенной человеком, который бросил две бутылки с зажигательной смесью", – приводит его слова ТАСС.

Он уточнил, что обошлось без пострадавших среди персонала дипмиссии.

Паррилья также отметил, что это не первая атака на кубинское диппредставительство в США. Он напомнил, что в апреле 2020 года по посольству открывали огонь из автомата.

По его словам, антикубинские группы прибегают к терроризму, так как чувствуют свою безнаказанность.

Ранее сообщалось, что группа неизвестных бросила в дверь посольства России в Армении пакеты с красной краской. Консульство продолжило работать в штатном режиме.

До этого сообщалось, что в столице Ливана неизвестные бросили в двери здания посольства Швеции зажигательную гранату, которая не сработала. Тогда посол Швеции Анн Дисмор не пострадала, поскольку находилась в запланированном отпуске.