В здание посольства РФ в Ереване бросили пакеты с красной краской

Фото: телеграм-канал "Sputnik Армения — Новости"

Группа неизвестных бросила в дверь посольства России в Армении пакеты с красной краской. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел утром 22 сентября во время акции протеста. Несколько мужчин подошли в зданию посольства РФ в центре Еревана и бросили пакеты с красной краской.

"Сейчас все очистили", – отметил источник, добавив, что следы краски все еще видны у вывески посольства.

На данный момент, как сообщает корреспондент, ситуация у дипмиссии спокойная. Консульство работает в штатном режиме.

19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о проведении локальных антитеррористических мероприятий на территории Нагорного Карабаха.

Жители Еревана призвали Азербайджан прекратить военные действия. Протестующие вышли на центральную площадь столицы Армении с требованием отставки Пашиняна. Теванян призвал объявить импичмент премьер-министру.

20 сентября оппозиционер заявил о планах провести вечером очередной митинг у здания правительства в центре Еревана. По его словам, из-за политики Пашиняна сегодня Армения осталась одна, и единственное решение – отстранить премьера.

Затем группа протестующих перекрыла проспект Тигран Мец неподалеку от здания армянского правительства в центре Еревана. Вечером манифестанты начали забрасывать правоохранителей различными предметами. Демонстранты скандировали антиправительственные лозунги. Полиция начала задерживать людей с применением силы.

В СМИ сообщалось, что Пашинян собрал узкий круг представителей партии "Гражданский договор", когда граждане протестовали на площади Республики, требуя его отставки. Он косвенно дал понять, что "не отдаст власть ни при каких обстоятельствах, сохранит ее любой ценой".

Более 40 человек задержали на митинге у здания правительства Армении