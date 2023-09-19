Глава блока "Мать Армения" призвал объявить импичмент Пашиняну

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Глава блока "Мать Армения" Андраник Теванян призвал объявить импичмент премьер-министру страны Николу Пашиняну. Об этом он заявил во время акции протеста на площади в Ереване, передает телеграм-канал радио "Sputnik Армения".

В ходе протестов он представил дорожную карту по выходу из сложившейся ситуации. Теванян сообщил, что для благоприятного исхода следует объединиться всем силам, в том числе внепарламентским.

Вместе с этим он призвал армян стать участниками протеста и организованно достичь решения ситуации.

19 сентября Азербайджан начал локальную "антитеррористическую операцию" в Нагорном Карабахе. В Минобороны страны объяснили такое решение восстановлением конституционного строя в регионе. Баку потребовал полного вывода ВС Армении из Карабаха и роспуска режима в Степанакерте.

В администрации президента Азербайджана уточнили, что Баку будет продолжать осуществлять операцию, пока вооруженные формирования Нагорно-Карабахской Республики не сложат оружие.

Жители Еревана призвали Азербайджан прекратить военные действия. Протестующие вышли на центральную площадь столицы Армении.

По словам уполномоченного по правам человека в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике Гегама Степаняна, после начала военной операции Азербайджана погибли 25 человек, среди которых двое мирных жителей. СМИ Армении писали, что ранены уже 128 взрослых и 12 детей.

Российские миротворцы оказывают помощь гражданскому населению. В Минобороны РФ рассказали, что с 12:00 вторника они зафиксировали большое число нарушений прекращения огня со стороны Азербайджана по всей линии соприкосновения в Карабахе.

Кремль призвал Баку и Ереван следовать трехсторонним договоренностям по Карабаху