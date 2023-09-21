Пашинян заявил, что не собирается в отставку – СМИ

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян не собирается в отставку. Об этом он заявил во время встречи с соратниками на фоне событий в Карабахе, пишет газета Hraparak со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что политик собрал узкий круг представителей партии "Гражданский договор", когда граждане протестовали на площади Республики, требуя его отставки. Он косвенно дал понять, что "не отдаст власть ни при каких обстоятельствах, сохранит ее любой ценой".

По мнению издания, возможно, именно поэтому полиция применила грубую силу и светошумовые гранаты против протестующих.

По последним данным, полиция Армении минувшей ночью у здания правительства в центре Еревана задержала 30 протестующих.

19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о проведении локальных антитеррористических мероприятий на территории Нагорного Карабаха.

Впоследствии экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян сообщил, что в регионе "начался массированный арт-обстрел". Уполномоченный по правам человека в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике Гегам Степанян заявил, что в результате военной операции Азербайджана погибли 32 человека, включая детей.

Жители Еревана призвали Азербайджан прекратить военные действия. Протестующие вышли на центральную площадь столицы Армении с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий. После этого жители Еревана начали приходить на площадь Армении, требуя отставки Пашиняна, которого они обвинили в "сдаче Нагорного Карабаха".

Вечером того же дня манифестанты начали забрасывать правоохранителей различными предметами. Демонстранты скандировали антиправительственные лозунги. Полиция начала задерживать людей с применением силы.

Армянская оппозиция обвинила Пашиняна в сдаче Нагорного Карабаха Азербайджану