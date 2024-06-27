ОПГ для совершения терактов в Дагестане создал сын экс-главы Сергокалинского района

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

Преступную группу, организованную для совершения терактов в Дагестане, создал сын экс-главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова, сообщает РИА Новости со ссылкой на Верховный суд республики.

"Сообщник боевиков вступил в созданную Омаровым группу. После этого участники преступной группы, объединенные едиными мотивами, стали готовиться к совершению на территории Дагестана террористических актов", – говорится в сообщении.

Ранее Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца мужчину, который проходит обвиняемым по делу о теракте, совершенном 23 июня в Дербенте. До этого арестовали шестерых сыновей Омарова. Их признали виновными в административных правонарушениях, арестовав на срок от 10 до 15 суток.

До этого Верховный суд в Дагестане арестовал и самого Омарова на 10 суток. Его признали виновным в совершении административного преступления по статье "Мелкое хулиганство". В свою очередь, СМИ сообщили, что на экс-главу Сергокалинского района могут завести еще одно дело за пособничество терроризму.

Омарова задержали 23 июня на фоне сообщений о нападении боевиков на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале. Тогда террористы открыли огонь по зданиям и людям, обстреляли пост ДПС в Махачкале и машину с полицейскими в центре села Сергокала.

По некоторым данным, в нападении участвовали сыновья Омарова, который на тот момент еще занимал пост главы Сергокалинского района. Позже его освободили от занимаемой должности и исключили из партии "Единая Россия".

В результате атак погибли 16 сотрудников полиции. Жертвами теракта также стали православный священник и гражданские лица. В ходе проведения КТО силовики ликвидировали пятерых боевиков.